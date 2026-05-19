VIDEO | Agenzia del Demanio ecco il nuovo Urban center | Sarà uno spazio della città
L’Agenzia del Demanio ha aperto l’Urban Center Sicilia, un nuovo spazio pensato per la città e i cambiamenti urbani. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio pubblico e creare un punto di incontro tra istituzioni, professionisti, università e cittadini. L’Urban Center si trova in una zona centrale e si presenta come un luogo di confronto e informazione dedicato alle trasformazioni della città. La struttura intende diventare un punto di riferimento per chi si occupa di sviluppo urbano e pianificazione.
L’Agenzia del Demanio ha inaugurato l’Urban Center Sicilia, un nuovo spazio dedicato alla città e ai processi di trasformazione urbana, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico e favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti, università e comunità locali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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