VIDEO | Agenzia del Demanio ecco il nuovo Urban center | Sarà uno spazio della città

L’Agenzia del Demanio ha aperto l’Urban Center Sicilia, un nuovo spazio pensato per la città e i cambiamenti urbani. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio pubblico e creare un punto di incontro tra istituzioni, professionisti, università e cittadini. L’Urban Center si trova in una zona centrale e si presenta come un luogo di confronto e informazione dedicato alle trasformazioni della città. La struttura intende diventare un punto di riferimento per chi si occupa di sviluppo urbano e pianificazione.

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L’Agenzia del Demanio ha inaugurato l’Urban Center Sicilia, un nuovo spazio dedicato alla città e ai processi di trasformazione urbana, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico e favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti, università e comunità locali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo passo verso la nascita dell'Ismett 2 di Carini, convenzione tra Regione e Agenzia del demanioC'è un altro contributo per la nascita del polo di eccellenza sanitaria Ismett 2 di Carini. Urban center agenzia del Demanio, 'spazio aperto alla città di Palermo'E' stato inaugurato al palazzo della Zecca di piazza Marina a Palermo l'Urban center Sicilia, lo spazio che l'agenzia del Demanio destinerà alla città. Sarà infatti aperto ai cittadini come spazio di ... ansa.it Consiglia Adelfi - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Quirinale in BIM, l’Agenzia del Demanio avvia il progetto09/02/2024 - Gestire e valorizzare il complesso immobiliare del Palazzo del Quirinale secondo un modello che propone soluzioni sostenibili e resilienti con l’uso del ‘rilevamento intelligente’ e delle ... edilportale.com