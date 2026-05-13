U2 mini show su uno scuolabus a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo

Martedì 12 maggio a Città del Messico, gli U2 hanno tenuto un breve concerto su uno scuolabus decorato con graffiti realizzati dall'artista messicano Chavis Mármol. La band irlandese si è esibita in questa location insolita per girare il video del loro nuovo singolo. L’evento si è svolto nel centro della città, attirando l’attenzione di passanti e fan presenti sul posto.

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