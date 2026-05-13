U2 mini show su uno scuolabus a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo
Martedì 12 maggio a Città del Messico, gli U2 hanno tenuto un breve concerto su uno scuolabus decorato con graffiti realizzati dall'artista messicano Chavis Mármol. La band irlandese si è esibita in questa location insolita per girare il video del loro nuovo singolo. L’evento si è svolto nel centro della città, attirando l’attenzione di passanti e fan presenti sul posto.
Mini show a Città del Messico per gli U2 martedì 12 maggio. La band irlandese si è esibita in cima a uno scuolabus decorato con graffiti dall’artista messicano Chavis Mármol. I membri della band The Edge, Bono, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono in città per girare il videoclip del nuovo singolo “Street of Dreams”, tratto dal loro prossimo album in studio, ancora da annunciare, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno. Conte ai giornalisti dopo il ricovero: “Ben ritrovati. Come sto? Benissimo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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