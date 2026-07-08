Alla Marina di Seiano, le spiagge delle Calcare e del Pezzolo sono recintate con cancelli che impediscono l’accesso di notte. Le chiusure sono state decise da privati e variano tra le due spiagge. Il sindaco ha spiegato che la misura è motivata da ragioni di sicurezza, senza specificare ulteriori dettagli. Passeggiare o sostare sugli arenili dopo una certa ora è quindi vietato, con le spiagge chiuse al pubblico durante le ore notturne.

A Vico Equense ed in particolare alla Marina di Seiano passeggiare e sostare di notte sugli arenili è proibito. Tanto la spiaggia delle Calcare, infatti, quanto quella del Pezzolo sono interdette, a partire da una certa ora, da cancelli. Lo prevede una ordinanza sindacale che è stata emessa per la prima volta nel 2021. Stabilisce orari, peraltro, molto diversi. Se alle Calcare infatti - dove sono presenti due chioschi che propongono panini e piatti caldi ai clienti anche dopo il tramonto - “la ritirata” suona all’una di notte, al Pezzolo i cancelli chiudono alle 20. Quando in piena estate tanti gradirebbero ancora fare il bagno, godere del tramonto, rilassarsi a contatto con il mare. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Vico Equense, chiusure diverse con cancelli per le due spiagge. «Decidono i privati». Ma il sindaco: «Ragioni di sicurezza»

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