Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare a Vico Equense. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola con matricola abrasa nascosta in casa. Il provvedimento è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco.

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© Puntomagazine.it - Vico Equense, pistola con matricola abrasa nascosta in casa: arrestato 43enne

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