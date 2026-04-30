Vico Equense il Comune adotta il PAD | nuova gestione del demanio marittimo con più spiagge libere attrezzate

A Vico Equense, il Comune ha approvato il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD), un documento che regola l’uso delle aree costiere per scopi turistici e ricreativi. La decisione riguarda la gestione delle spiagge e la creazione di più aree libere attrezzate, con l’obiettivo di riorganizzare l’accesso e l’utilizzo delle zone demaniali lungo la costa.

La Giunta comunale di Vico Equense ha adottato il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD), lo strumento di pianificazione che disciplina l’uso della costa con finalità turistico-ricreative. Si tratta di un passaggio formale decisivo, richiesto dalla normativa regionale e propedeutico all’approvazione definitiva in Consiglio comunale, che sarà preceduta da una fase di confronto pubblico con associazioni, operatori e cittadini. Il Piano nasce in un contesto complesso: allo stato attuale, la percentuale di arenili destinati alla libera fruizione si attestava intorno al 18%, ben al di sotto del 30% minimo imposto dal PUAD regionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Spiagge libere più pulite e attrezzate: ecco due bandi per la stagione estivaSpiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Leggi anche: Agropoli, Incontro pubblico sul PAD - Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vico Equense, abbattuto manufatto abusivo in area con vincoli paesaggistici; Vico Equense digitalizza il trasporto scolastico: iscrizioni via app; Vico Equense. Abbattuto il pino di piazza Marconi. Il Wwf: Uno scempio; Vico Equense, demolito manufatto abusivo: scatta l’autodemolizione dopo oltre vent’anni di attesa. Vico Equense adotta il PADLa Giunta comunale di Vico Equense ha adottato il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD), lo strumento di pianificazione che ... napolivillage.com Vico Equense. Questione pronto soccorso, il sindaco contro De Lucacittadini che, da diversi mesi, manifestano per riavere il pronto soccorso presso il locale ospedale De Luca e Rossano. sorrentopress.it Aequa News - Vico Equense - facebook.com facebook