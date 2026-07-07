Viareggio una band intona Bella ciao | Vannacci accenna un balletto la moglie fa un gestaccio
Un video mostra il generale Vannacci e sua moglie mentre ascoltano una band che suona «Bella ciao» in strada a Viareggio. Quando la canzone inizia, Vannacci fa un cenno con la testa e si muove leggermente, mentre la donna fa un gesto con la mano. I due si fermano a osservare i musicisti, ma la loro espressione e i movimenti indicano disappunto.
A Viareggio un video immortala il generale Vannacci che non la prende bene di fronte a una band che intona in strada Â«Bella ciaoÂ». Vannacci Ã¨ con sua moglie, entrambi si fermano ad ascoltare i musicisti lungo la strada, ma quando sentono Bella ciao la reazione dei due Ã¨ evidentemente contrariata. Il leader di Futuro Nazionale, in pantaloncini, inizia a fare un balletto strano. Sua moglie sembra invece fare il dito medio. Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it
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Vannacci, gesti scomposti alla band che intona Bella Ciao
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