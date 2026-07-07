Viareggio una band intona Bella ciao | Vannacci accenna un balletto la moglie fa un gestaccio

Notizia in breve

Un video mostra il generale Vannacci e sua moglie mentre ascoltano una band che suona «Bella ciao» in strada a Viareggio. Quando la canzone inizia, Vannacci fa un cenno con la testa e si muove leggermente, mentre la donna fa un gesto con la mano. I due si fermano a osservare i musicisti, ma la loro espressione e i movimenti indicano disappunto.