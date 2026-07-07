braccia tese e dito medio vannacci e la moglie rispondono alla band che intona bella ciao a viareggio

Braccia tese dell’ex generale e dito medio della moglie. Così Roberto Vannacci e consorte hanno risposto a un gruppo musicale, il Complesso d’Inferiorità, che vedendo passare l’eurodeputato di Futuro Nazionale davanti al posto in cui si stava esibendo a Viareggio, ha deciso di intonare Bella Ciao. A diffondere le immagini, girate da una persona presente, è stata Viareggio Antifascista. Il fatto è avvenuto sabato sera quando in centro c’è il via vai di persone. All’iniziativa del complesso hanno partecipato i presenti che tutti insieme hanno accolto così, cantando la canzone partigiana, il leader e la moglie. Vannacci e la moglie, Camelia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Un gruppo canta Bella ciao, passano Vannacci e la moglie che fa il dito medio

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