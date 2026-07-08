Viaggio nell’Italia che scompare il nuovo libro di Ramiro Baldacci sulla crisi demografica

Il nuovo libro di Ramiro Baldacci analizza la crisi demografica in Italia, concentrandosi sui cambiamenti concreti nelle comunità locali. Attraverso casi specifici, il testo evidenzia come la diminuzione della popolazione abbia portato a spopolamento di alcune aree e a trasformazioni sociali e infrastrutturali. La narrazione si basa su dati e testimonianze raccolti sul territorio, senza interpretazioni o giudizi. Il volume si propone di offrire un quadro dettagliato delle trasformazioni in corso.

Roma, 8 luglio 2026 – La crisi demografica viene spesso raccontata attraverso numeri, statistiche e previsioni. Ma cosa accade quando quei numeri diventano scuole che chiudono, territori che si spopolano, giovani che partono, imprese che non trovano lavoratori e famiglie che rinunciano ai propri progetti di vita? Il libro presentato alla CISL Lazio. Da questa domanda nasce “Viaggio nell’Italia che scompare”, il nuovo libro del giornalista Ramiro Baldacci, presentato oggi presso la sede regionale CISL di via dell’Esquilino. Oltre alla nutrita presenza di pubblico sono intervenuti per la CISL Luciano Notarianni, Segretario Regionale Lazio, Valentina Stasio, Segretaria Roma Capitale e Rieti, e Arturo Conte, Vicepresidente Associazione Dirigenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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