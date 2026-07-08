Demografia e rivoluzione culturale Viaggio nell' Italia che scompare | Ramiro Baldacci racconta le conseguenze reali della crisi demografica

Il numero di studenti nelle scuole italiane è calato di oltre 50 mila unità negli ultimi dieci anni. Le classi si riducono, molte scuole chiudono o ridimensionano gli orari. La popolazione in età scolare diminuisce in modo consistente, con un calo più marcato nelle aree rurali. Le nascite sono scese sotto le 400 mila nel 2023, mentre le morti sono aumentate. La crisi demografica si traduce in un progressivo svuotamento di alcune zone del paese.

La crisi demografica viene spesso raccontata attraverso numeri, statistiche e previsioni. Ma cosa accade quando quei numeri diventano scuole che chiudono, territori che si spopolano, giovani che partono, imprese che non trovano lavoratori e famiglie che rinunciano ai propri progetti di vita?Da questa domanda nasce «Viaggio nell'Italia che scompare», il nuovo libro del giornalista Ramiro Baldacci presentato, mercoledì 8 luglio alle 17, presso la sede regionale CISL di via dell’Esquilino. Oltre alla nutrita presenza di pubblico sono intervenuti per la CISL Luciano Notarianni, Segretario Regionale Lazio, Valentina Stasio, Segretaria Roma Capitale e Rieti e Arturo Conte Vicepresidente Associazione Dirigenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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