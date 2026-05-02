L’Italia sta morendo anche Elon Musk picchia sulla crisi demografica | I numeri sono brutali

Elon Musk ha commentato nuovamente sulla situazione demografica dell’Italia, affermando che il Paese sta morendo e che i dati sono brutali. La sua dichiarazione si aggiunge a un dibattito pubblico acceso sulla crisi demografica, senza utilizzo di toni diplomatici o analisi di esperti. Le sue parole si concentrano sui numeri ufficiali relativi alla popolazione e alle tendenze demografiche italiane.

«L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali». Elon Musk torna a colpire sul nervo scoperto del Paese e lo fa senza usare giri di parole. Commentando un’infografica su X con un secco « il trend continua », il miliardario ha rilanciato i dati che certificano il definitivo crollo demografico della penisola: nel 2025 le nascite sono scese a quota 355.000, il livello più basso mai registrato dal 1861 a oggi. Una cifra che, confrontata con i 652.000 decessi dello stesso anno, scava una voragine di quasi 300.000 persone svanite nel nulla in soli dodici mesi. May 2, 2026 Il tasso di fecondità. Il cuore del problema, secondo l’analisi rilanciata da...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Elon Musk sbarca su TikTok: tra crisi e robot l’estasi del futuroElon Musk ha inaugurato la sua presenza su TikTok con un video intitolato Ad Astra, approdando sulla piattaforma in un momento di forte tensione... Leggi anche: SpaceX punta sulla Luna: la nuova priorità di Elon Musk Contenuti utili per approfondire Elon Musk, donazione milionaria per l’Italia: ecco cosa ha fattoElon Musk sembra essere pronto a dare vita a una straordinaria donazione verso l'Italia che potrebbe cambiare tutto. reportmotori.it Elon Musk assume in Italia, l’annuncio di Andrea Stroppa: per lavorare su xAIElon Musk sta assumento in Italia. A rivelarlo è stato Andrea Stroppa, punto di riferimento del miliardario in Italia, che con un post su X ha comunicato l’apertura delle selezioni per collaboratori ... primaonline.it