Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 20 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala un incidente sulla via, aggiornato alle 20:25 del 8 luglio 2026. La viabilità nella zona è interessata, con possibili rallentamenti o deviazioni. La comunicazione è rivolta ai cittadini per informare sulle condizioni del traffico in tempo reale. Nessun dettaglio specifico sull’incidente o su eventuali conseguenze è stato fornito. La situazione viene monitorata e aggiornata nel corso della serata.

Astral infomobilità un saluto è ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimborso incidente sulla via Pontina permangono però dei rallentamenti all'altezza di Aprilia in direzione di Latina per incidente invece ci sono code sul viadotto della Magliana all'altezza di via della Magliana in direzione del raccordo anulare bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la strada ti porta ovunque verso i tuoi impegni verso la libertà verso l'indipendenza la strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità Non sfidare la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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