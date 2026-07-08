Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 19 | 40

Il 8 luglio 2026 alle 19:40, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La piattaforma ha fornito dati sul traffico in tempo reale, senza segnalare incidenti o interruzioni di rilievo. Le informazioni riguardano principalmente le condizioni delle strade e le eventuali congestioni in corso. Nessuna variazione significativa o chiusura è stata segnalata al momento.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in ancora disagi a causa di un incidente altezza Pomezia con lunghi incolonnamenti sulla via Pontina a partire da via Laurentina in direzione di Latina poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Laurentina e Tuscolana un incidente sullo stesso tratto complica la situazione e rallentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro e ricordiamo che sono chiuse le centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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