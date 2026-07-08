Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 10 | 25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07:25Alle prime ore del 8 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 di questa mattina, si segnala un incidente sulla viabilità della regione Lazio.

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Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it