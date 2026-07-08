Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 di questa mattina, si segnala un incidente sulla viabilità della regione Lazio. La strada interessata non è stata specificata, ma l’incidente ha causato rallentamenti e code nella zona. La circolazione è parzialmente bloccata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. La situazione è monitorata dagli enti preposti, che stanno gestendo la viabilità e il traffico.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 roma-napoli che crea code da Ceprano Pontecorvo in direzione Napoli andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla Cassia bis a Boccea il proseguendo code tra la pianta Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro rimaniamo a Roma sulla via Flaminia si sentiva da raccordo anulare a via Gio Ponti verso il foro italico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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