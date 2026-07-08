Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

Alle 09:10 di questa mattina, si segnala un incidente sulla viabilità della regione Lazio. La strada interessata non è stata specificata, ma l’incidente ha causato rallentamenti e code nella zona. La circolazione è parzialmente bloccata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. La situazione è monitorata dagli enti preposti, che stanno gestendo la viabilità e il traffico.