Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 8 luglio 2026, il traffico sulla rete di strade della regione Lazio è stato aggiornato da Astral infomobilità. La società fornisce informazioni in tempo reale sulla viabilità della zona, segnalando eventuali criticità o rallentamenti. La comunicazione riguarda la situazione del traffico a Roma e zone limitrofe, senza indicare specifici incidenti o chiusure. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti informati durante le ore di punta.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in ancora disagi a causa di un incidente altezza Pomezia con lunghi incolonnamenti sulla via Pontina a partire da via Laurentina in direzione di Latina poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Laurentina e Tuscolana un incidente sullo stesso tratto complica la situazione e rallentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro e ricordiamo che sono chiuse le centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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