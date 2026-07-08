Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 8 luglio 2026, Astral Infomobilità segnala nuovamente disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio. La situazione presenta ancora lunghe code e rallentamenti su alcune arterie principali. La regione Lazio fornisce aggiornamenti periodici sulla circolazione, senza specificare le cause dei disagi. Non sono stati comunicati interventi immediati per risolvere la situazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora Disagi con lunghi incolonnamenti sulla via Aurelia siamo nel tratto extraurbano da Malagrotta fino a Castel di Guido per chi si sta dirigendo verso Ladispoli si consiglia di prendere subito via di Castel di Guido e come percorso alternativo poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana poi si segnalano rallentamenti sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe ricordiamo che sono chiuse le corsie centrali per di ripristino del cavalcavia di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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