Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 8 luglio 2026, si registrano lunghe code sulla viabilità della regione Lazio. Secondo il servizio Astral infomobilità, il traffico intenso coinvolge diverse arterie principali, con incolonnamenti significativi che rallentano il flusso veicolare. Le criticità sono evidenti nelle zone centrali e nelle arterie di collegamento tra i quartieri. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso che possano aver causato la congestione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito lunghi incolonnamenti causa di un incidente sulla via Aurelia nel tratto extraurbano da Malagrotta fino a Castel di Guido si consiglia di prendere subito via di Castel di Guido come percorso alternativo del resto la viabilità si presenta scorre sulle consolare Sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di rallentamenti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana infine ricordiamo che sulla via Salaria sono chiuse le corsie centrali i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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