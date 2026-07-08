Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A1 Firenze-Roma. La viabilità nella regione Lazio presenta rallentamenti e code in direzione di Roma. Non sono stati comunicati dettagli su feriti o conseguenze gravi. La circolazione è congestionata tra i caselli di Firenze e Roma, con possibili ripercussioni su traffico e tempi di percorrenza. Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti continui sulla situazione.
Astral infomobilità Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 Firenze Roma che crea code di 3 km tra Guidonia Montecelio e bivio diramazione Roma Nord in direzione Firenze sul tratto Urbano della A24 risolto l'incidente a Tor Cervara la circolazione è scorrevole dal Raccordo Anulare verso il centro andiamo proprio sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud su via Pontina per lavori code dal bivio per la Laurentina a via di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
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