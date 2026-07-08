Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A1 Firenze-Roma. La viabilità nella regione Lazio presenta rallentamenti e code in direzione di Roma. Non sono stati comunicati dettagli su feriti o conseguenze gravi. La circolazione è congestionata tra i caselli di Firenze e Roma, con possibili ripercussioni su traffico e tempi di percorrenza. Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti continui sulla situazione.