Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Alle 11:25 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo. La viabilità nella regione Lazio risulta rallentata in quella zona, secondo le informazioni di Astral infomobilità. Non sono stati forniti dettagli sul numero di veicoli coinvolti o sulle condizioni delle persone. La circolazione è congestionata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di pianificare eventuali ritardi.