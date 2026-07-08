Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 11 | 25
Alle 11:25 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo. La viabilità nella regione Lazio risulta rallentata in quella zona, secondo le informazioni di Astral infomobilità. Non sono stati forniti dettagli sul numero di veicoli coinvolti o sulle condizioni delle persone. La circolazione è congestionata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di pianificare eventuali ritardi.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A24 Roma Teramo che crea chiude all'altezza di Tivoli in direzione Roma andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code dalla Prenestina alla Kia in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 per un altro incidente a Tor Cervara chiude dal raccordo verso il centro rimaniamo a Roma sulla via Flaminia code a tratti da raccordo anulare a via di Grottarossa verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla via Salaria System... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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