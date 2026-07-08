Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 8 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala la rimozione dell’incidente sulla A1 Roma-Napoli. La strada era stata interessata da un sinistro che aveva causato rallentamenti e code. Non sono stati riportati feriti o altre complicazioni. La circolazione è tornata alla normalità. La situazione sulla viabilità regionale è stata aggiornata di conseguenza.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla A1 Roma Napoli la circolazione è scorrevole tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione Roma nord alla 24 Roma Teramo è più avanti per traffico incolonnato dalla Casilina all'appia proseguendo code a tratti dalla Laurentina alla Roma Fiumicino Giada esterna si rallenta dalla Cassia bis al Aurelia è più avanti coi da tratti dalla Laurentina la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code da Tor Cervara al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

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