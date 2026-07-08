Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:40 del 8 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala la rimozione dell’incidente sulla A1 Roma-Napoli. La strada era stata interessata da un sinistro che aveva causato rallentamenti e code. Non sono stati riportati feriti o altre complicazioni. La circolazione è tornata alla normalità. La situazione sulla viabilità regionale è stata aggiornata di conseguenza.

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