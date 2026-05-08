Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:10 di questa mattina, la rete viaria di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità regionale. La giornata è iniziata con aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi, offrendo agli automobilisti notizie utili per pianificare gli spostamenti. La situazione viene costantemente aggiornata per garantire informazioni tempestive e precise a chi si muove nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo subito dal tratto Urbano A24 Roma Teramo a causa di un auto in panne ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo in via Dei Fiorentini in direzione del centro la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in interna file tra diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si rallenta tra Flaminia Cassia diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano la Cassia tra la storta e la Giustiniana poi il 20 sulla Flaminia la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 08 05 2026 ore 09 10
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 09:10

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina dove un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo subito dal tratto Urbano A24 ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.