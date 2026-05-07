Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del mattino, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate dal servizio di Astral Infomobilità. La situazione del traffico e le eventuali variazioni nelle condizioni di viabilità vengono aggiornate regolarmente, fornendo agli utenti informazioni utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si riferisce ai dati raccolti alle 8:40 del mattino di oggi, 7 maggio 2026.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma nord per un veicolo in fiamme ora spento permangono le code in direzione Firenze siamo tra lo svincolo di Settebagni Castelnuovo di Porto la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna fila è tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta dalla Flaminia Cassia poi da Casal del Marmo ha pescato anche dalla Prenestina alla Tiburtina incolonnamento in poi sul tratto Urbano della Roma a Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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