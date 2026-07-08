Via dei Caniana a Bergamo disagi per i parcheggi persi Il Comune | I residenti li avranno

Via dei Caniana a Bergamo è stata chiusa a causa di lavori ferroviari e la creazione di una corsia e-BRT, provocando la perdita di diversi posti auto. residenti e commercianti hanno manifestato disappunto per i disagi. Il Comune ha annunciato che, una volta completati i lavori, circa 20 stalli torneranno disponibili per i parcheggi. I lavori sono in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte dei responsabili delle opere.

PER I CANTIERI. Gli abitanti e i commercianti protestano per i disagi causati dai lavori ferroviari e la corsia e-Brt. Berlanda: «Bisogna aspettare Rfi, ma 20 stalli torneranno». Il traffico che aumenta, i parcheggi che spariscono - a cominciare da quelli per disabili – le multe che fioccano e, per finire, le attività commerciali che si sentono penalizzate. In via dei Caniana c’è scoramento, e pure rabbia. Assediati dai ritardi dei cantieri di Rete ferroviaria italiana per il rifacimento del ponte nella via e di quello di via San Bernardino, e scombussolati dalla trasformazione della strada per l’entrata in funzione dell’e-Brt – tra stalli per la sosta e corsie soppresse per il passaggio dei nuovi bus elettrici – residenti e commercianti hanno ormai il dente avvelenato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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