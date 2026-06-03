il comune non affronta il problema dei parcheggi per noi residenti

I residenti lamentano che il Comune non si occupa dei problemi di parcheggio nella zona. La gestione della viabilità da parte dell’amministrazione non è sufficiente, causando disagi crescenti per chi vive nell’area. La mancanza di interventi adeguati rende difficile trovare posti auto e gestire il traffico locale. I residenti chiedono interventi concreti per risolvere la situazione di congestione e migliorare la circolazione.

"La mancanza di gestione della viabilità da parte dell’amministrazione comunale sta creando un disagio insostenibile per i residenti". Lo sfogo arriva da Alberto Lombardi, domiciliato in via Somalia a Gabicce Mare, di fronte alle criticità quotidiane nel trovare parcheggio nella zona tra le vie Marconi, Somalia e Da Vinci. Problematiche che, dice, costringono gli automobilisti a parcheggiare in zone di divieto con rischio di multa e di rimozione del veicolo. Così, come racconta, è accaduto a lui ieri. Nei giorni scorsi è capitato invece ad altri tre. "Ho parcheggiato a meno di cinque metri da un incrocio e l’automobile mi è stata rimossa – racconta Lombardi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Why You Cant Find Parking (It's not your fault)

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