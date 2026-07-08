Via Casanova a senso unico Il sindaco | scelta obbligata

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Via Casanova è diventata a senso unico, una decisione presa per permettere il passaggio degli autobus. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di una scelta obbligata, e non volontaria, sottolineando che l’alternativa sarebbe stata rinunciare al trasporto pubblico. La modifica ha suscitato ancora polemiche, ma il primo cittadino ha confermato che non ci sono alternative praticabili al momento. La situazione rimane al centro di discussioni tra residenti e amministrazione comunale.

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Senso unico in via Casanova: non si placa, per ora, la polemica. Ma alle critiche risponde il sindaco Antonio Fusè: "Scelta obbligata, peraltro non nostra, per consentire il passaggio dei bus, l’alternativa è rinunciare al trasporto pubblico ". L’appello: "È una sperimentazione, di cui valuteremo gli effetti nelle settimane. Nel frattempo spero calino i toni". Veementi, soprattutto sui social, le reazioni di molti cittadini dopo l’entrata in vigore del nuovo senso unico sul vialone, nell’ambito di interventi connessi al nuovo piano di recupero ex Galbani. Nel mirino i cantieri aperti, il ‘giro dell’oca’ imposto a molti residenti per entrare o uscire da casa, le scelte sui parcheggi, i troppi posti auto a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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