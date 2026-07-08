Via Casanova a senso unico Il sindaco | scelta obbligata

Notizia in breve

Via Casanova è diventata a senso unico, una decisione presa per permettere il passaggio degli autobus. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di una scelta obbligata, e non volontaria, sottolineando che l’alternativa sarebbe stata rinunciare al trasporto pubblico. La modifica ha suscitato ancora polemiche, ma il primo cittadino ha confermato che non ci sono alternative praticabili al momento. La situazione rimane al centro di discussioni tra residenti e amministrazione comunale.