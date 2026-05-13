Caos Derby Piantedosi gela la Lega | Rinvio scelta obbligata
In vista del prossimo derby della Capitale, la gestione dell’ordine pubblico si fa più complicata. Il ministro dell’Interno ha annunciato il rinvio di una decisione considerata obbligata, creando tensioni con la Lega e altri rappresentanti istituzionali. La questione riguarda le misure di sicurezza e le modalità di gestione della partita, con scontri tra le parti coinvolte che si sono intensificati nelle ultime ore.
La gestione dell’ordine pubblico per il prossimo derby della Capitale si trasforma in uno scontro frontale tra istituzioni e vertici sportivi. Al centro della contesa c’è la decisione di far slittare la sfida tra Lazio e Roma, una scelta difesa con fermezza dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ai microfoni de Il Messaggero ha rispedito al mittente le critiche sollevate dalla Lega Calcio dopo il ricorso contro il rinvio. Secondo il titolare del Viminale, la sovrapposizione con le fasi finali degli Internazionali di Tennis al Foro Italico rendeva la gestione della sicurezza un rebus irrisolvibile senza il posticipo. Interpellato...🔗 Leggi su Sololaroma.it
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