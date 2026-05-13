Caos Derby Piantedosi gela la Lega | Rinvio scelta obbligata

In vista del prossimo derby della Capitale, la gestione dell’ordine pubblico si fa più complicata. Il ministro dell’Interno ha annunciato il rinvio di una decisione considerata obbligata, creando tensioni con la Lega e altri rappresentanti istituzionali. La questione riguarda le misure di sicurezza e le modalità di gestione della partita, con scontri tra le parti coinvolte che si sono intensificati nelle ultime ore.

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