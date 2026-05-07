Sal Da Vinci lascia il programma tv | scelta dolorosa ma obbligata

Sal Da Vinci ha deciso di lasciare il programma televisivo in cui era protagonista. L’artista ha annunciato di aver interrotto la sua partecipazione, che comprendeva ruoli di conduttore e giudice, legati a episodi dedicati al mondo della pizza. La sua scelta segna la fine della sua presenza nel format, con un comunicato ufficiale che spiega la decisione come inevitabile.

Sal Da Vinci chiude la sua avventura in televisione. L’artista ha scelto di salutare il programma che lo ha visto protagonista insieme al collega, tra conduzione, giudizi e racconti legati al mondo della pizza. La decisione non nasce da una frattura, ma da un momento professionale particolarmente favorevole. Dopo Sanremo 2026, infatti, la carriera musicale di Sal Da Vinci ha ritrovato una spinta fortissima, riportandolo al centro dell’attenzione e aprendo una nuova fase fatta soprattutto di concerti, palchi e appuntamenti dal vivo. “Oggi vivo così”. Alessia Merz, che fine ha fatto e perché non si vede più Sal Da Vinci, l’addio prima di Eurovision.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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