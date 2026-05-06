Vi spiego perché arbitrare cambia la vita | parla il presidente dell' Aia Piacenza

Il presidente dell'associazione arbitrale di Piacenza ha spiegato come l'attività di arbitrare possa influenzare la vita di chi la svolge. Nel frattempo, si continua a indagare su un'inchiesta giudiziaria che riguarda il ruolo di un designatore e di un supervisore Var. Le autorità stanno accertando se ci siano stati comportamenti irregolari o illeciti nelle vicende che coinvolgono queste figure.

L’inchiesta giudiziaria è una cosa. L’ecosistema arbitrale è un’altra. Le indagini stabiliranno se nella vicenda che ha coinvolto il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni ci sia stato un eventuale illecito. Al di fuori dei tribunali, il mondo delle “giacchette nere”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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