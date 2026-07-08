Meloni vede Zelensky | Confermiamo assistenza al popolo ucraino Trump | Sanchez? Terribile partner Nato Italia pessima sulle basi

Il presidente del Consiglio italiano ha incontrato il leader ucraino, confermando l’assistenza al popolo ucraino. Il presidente degli Stati Uniti, durante un incontro con il primo ministro olandese, ha criticato gli alleati, incluso il nostro Paese, definendo la posizione italiana sulle basi “pessima”. Nel frattempo, un rappresentante politico ha annunciato che a un vertice ad Ankara si parlerà di questioni come la Groenlandia, evidenziando un nuovo spirito nell’alleanza.

Il presidente Usa, durante un incontro con Rutte, è tornato ad attaccare gli alleati, compreso il nostro Paese. Merz: "Ad Ankara nasce nuovo spirito dell'Alleanza" "All' incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con Nato, abbiamo pagato troppo". Così Donald Trump nell'incontro con il segretario Nato Mark Rutte ad Ankara. "Al Nato Summit, cordiale incontro con il collega turco Yasar Güler. È sempre un piacere rivedere un amico, a maggior ragione oggi, dopo essere stato accolto nel nuovo complesso del Ministero della Difesa turco, una struttura innovativa e funzionale da lui fortemente voluta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni and Zelensky hold press conference on Russia-Ukraine war | LIVE

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