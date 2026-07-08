Meloni vede Zelensky | Confermiamo assistenza al popolo ucraino Trump attacca | Sanchez? Terribile partner Nato Italia pessima sulle basi E sulla Cina | Sono fan di Xi

Il presidente del consiglio italiano ha incontrato il leader ucraino, ribadendo l’impegno a fornire assistenza al paese in guerra. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha criticato il partner della Nato in Spagna e ha espresso apprezzamento per il leader cinese. Durante un incontro con un altro leader europeo, il presidente americano ha rivolto accuse contro alcuni alleati, sottolineando tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni paesi membri dell’Alleanza Atlantica.

Il presidente Usa, durante un incontro con Rutte, è tornato ad attaccare gli alleati, compreso il nostro Paese. Merz: "Ad Ankara nasce nuovo spirito dell'Alleanza" "Il Presidente Erdogan avrebbe potuto decidere di combattere contro Israele ma non lo ha fatto", e "se non fosse stato per me Erdogan, visto che non gli piace Israele, sarebbe stato dalla parte dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump ad Ankara. "All' incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni and Zelensky hold press conference on Russia-Ukraine war | LIVE

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