Al termine del vertice della Nato, un ex presidente ha inizialmente criticato gli alleati, definendo la Spagna un alleato terribile e affermando che la Nato non si fosse dimostrata efficace, oltre a segnalare la fine della tregua con l'Iran. Tuttavia, successivamente ha cambiato tono, affermando che i leader presenti avevano il bene nel cuore e che il meeting si era svolto in un clima di amore.

Si è concluso il summit della Nato e The Donald ha specificato che “c’era amore in quella sala”. Dichiarazioni opposte a quelle prima del vertice Nato ad Ankara: "La Spagna è un alleato terribile, la Nato non c'è stata per noi e la tregua con l'Iran è finita". Parole di apprezzamento per Erdogan e Jinping Non appenasi è concluso il Vertice Nato ad Ankarail presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riserva inaspettatamente parole di plauso nei confronti degli altri leader in conferenza stampa. Il tycoon ha specificato che “c’era amore in quella sala, ognuno dei leader ha parolaio molto bene, e i discorsi più importanti li abbiamo tenuti brevi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Vertice Nato, Trump contro tutti poi ritratta: ‘Leader con il bene nel cuore, stanno facendo un ottimo lavoro’

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Trump umilia Meloni: Serve un ordine restrittivo. E ad Ankara è resa dei conti

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