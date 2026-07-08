Durante il secondo giorno del vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia, definendo “pessima” la situazione delle basi nel paese. La discussione si è inasprita anche con la Spagna, portando a uno scontro aperto tra i leader alleati. Il focus del meeting si è spostato dalle spese militari alle tensioni internazionali in corso, con i partecipanti che si sono confrontati su questioni di sicurezza globale.

Il secondo giorno del vertice Nato di Ankara si apre in un clima di tensione crescente, con il dibattito sull’aumento delle spese per la difesa ormai passato in secondo piano rispetto alle grandi crisi internazionali che stanno ridisegnando l’agenda dell’Alleanza. Le conseguenze degli attacchi americani contro l’Iran, il conflitto in Ucraina, il confronto sempre più duro con la Russia e le nuove frizioni tra Washington e alcuni partner europei dominano infatti il summit, trasformandolo in un banco di prova per gli equilibri politici e strategici dell’Occidente. A imprimere una nuova accelerazione è ancora una volta Donald Trump, che arriva all’appuntamento con una raffica di dichiarazioni destinate ad alimentare le polemiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Vertice Nato, Trump contro tutti: “L’Italia pessima sulle basi”. Scontro anche con la Spagna

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Vertice Nato di Ankara, Trump: Ci aspettavamo aiuto a paesi europei, per me è stato banco di prova

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