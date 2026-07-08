Durante il vertice Nato, Donald Trump ha attaccato gli alleati europei, criticando il loro impegno e minacciando dazi contro la Spagna. Ha accusato Francia, Germania, Italia e Regno Unito di non aver contribuito abbastanza alla guerra contro l’Iran. Tuttavia, successivamente ha firmato una dichiarazione che ha rassicurato gli alleati sui futuri impegni militari e commerciali.

Donald Trump era arrivato in Turchia insultando gli alleati europei, minacciando nuovi dazi contro la Spagna e accusando Francia, Germania, Italia e Regno Unito di non aver sostenuto abbastanza la guerra contro l’Iran. Prontissimo a sferzarli uno a uno. Invece è ripartito dopo aver firmato una dichiarazione che riafferma l’importanza dell’articolo 5 della Nato, promette nuovi aiuti all’Ucraina e disegna un’Alleanza sempre più vicina all’idea della Casa Bianca, cioè più responsabilità dell’Europa e meno centralità americana. Nel mezzo, c’è stato anche un inatteso disgelo con Volodymyr Zelensky. Gli insulti ci sono stati, e va ricordato che con Trump è tutto effimero, è tutto transitorio, soprattutto le buone notizie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Trump attacca tutti al vertice Nato, ma poi firma una dichiarazione che rassicura gli alleati

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