Vertice Nato Trump | Con l' Iran tregua finita Italia? Pessima Meloni-Zelensky il faccia a faccia

Durante il secondo giorno del vertice Nato ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio di attacchi contro l'Iran e ha revocato la licenza che permetteva a Teheran di esportare petrolio a livello mondiale. Donald Trump ha anche dichiarato che la tregua con l'Iran è finita. La riunione del Consiglio Nord Atlantico ha visto anche incontri tra leader europei e ucraini, tra cui un faccia a faccia tra i rispettivi rappresentanti.

Secondo giorno del vertice Nato ad Ankara, in Turchia. Alla riunione del Consiglio Nord Atlantico - con capi di Stato e di governo - il presidente americano Donald Trump ha annunciato il lancio di una serie di attacchi contro l'Iran e revocato la licenza che consentiva a Teheran di vendere il proprio petrolio sul mercato mondiale. A chiudere il summit sarà la conferenza stampa finale di Mark Rutte, prevista per il pomeriggio. Trump, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, è caso senza speranza "La Spagna è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Nato, Rutte: risposta Usa in Iran necessaria. Meloni vede Zelensky

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