Lei ha fatto un errore la retromarcia di Trump su Meloni Faccia a faccia al vertice Nato | il ritardo alla cena e il gelo allo stesso tavolo

Durante il vertice Nato a Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha corretto pubblicamente le sue dichiarazioni su una leader europea, affermando che si è trattato di un errore. La cena tra i leader si è svolta con un ritardo e si è registrato un clima teso, con i partecipanti seduti allo stesso tavolo senza interazioni evidenti. La leader italiana, uscita dalla riunione, ha commentato con una battuta sarcastica, riferendosi alla situazione come a un “plotone d’esecuzione”.

Giorgia Meloni attraversa la hall dello Sheraton di Ankara vestita di nero e, ai cronisti che la aspettano al termine di una cena complicata, regala una battuta secca: «Ecco il plotone d’esecuzione.», racconta Tommaso Ciriaco su la Repubblica.Alla domanda su come sia andata con il presidente Usa risponde con un laconico «rapporti cordiali». A chi insiste chiedendo se ci sia stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, taglia corto: «Vi ho già risposto». È il primo faccia a faccia tra i due dopo che Donald Trump, domenica sera, aveva postato su Truth un meme con la premier accompagnato dalla scritta «serve un ordine restrittivo», la formula riservata di solito agli stalker. 🔗 Leggi su Open.online

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Lo scontro tra Trump e Meloni apre una vera e propria crisi diplomatica

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Argomenti più discussi: Trump: Meloni mi piace ma ha fatto un errore: non c'è stata per noi sull'Iran; L'arrivo in ritardo, la cena allo stesso tavolo e il video per ostentare distanza: la nuova strategia di Meloni con Trump; Trump, il video e la retromarcia: Meloni mi piace, è una brava persona ma ha sbagliato; Trump in Turchia: Meloni mi piace ma sull'Iran ha sbagliato.

Trump: Meloni mi sta simpatica, ma ha fatto un errore a non aiutarci. Nel corso del vertice NATO ad Ankara, il presidente Usa è tornato a parlare sui rapporti con Giorgia Meloni. L'accusa è sempre quella di non aver aiutato sufficientemente gli Stati Uniti nella x.com

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