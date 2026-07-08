Trump contro tutti mette fine alla tregua con l’Iran e attacca Nato e Italia | Pessima sulle basi

Donald Trump annuncia la fine della tregua con l’Iran, dopo gli attacchi statunitensi nella zona dello Stretto di Hormuz. Critica la presenza della Nato e dell’Italia, definendo “pessima” la gestione delle basi militari. La decisione arriva dopo le operazioni militari condotte dagli Stati Uniti nella notte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o conseguenze immediate. La comunicazione è stata diffusa tramite dichiarazioni ufficiali del presidente.

Donald Trump torna all’attacco. Di tutto e tutti. E mette fine al cessate il fuoco con l’Iran: dopo gli attacchi statunitensi della notte nella zona dello Stretto di Hormuz, il presidente Usa sostiene che la tregua per lui è finita. Trump definisce l’Iran “malato” e “bugiardo”, aggiungendo che il cessate il fuoco è finito e che non vuole più trattare con Teheran. Ma Trump non se la prende solo con l’Iran, perché a margine del vertice Nato torna ad attaccare proprio gli alleati, praticamente senza eccezioni. Dicendosi molto arrabbiato con la Nato ed elogiando solo la Cina, nel mirino del presidente Usa finiscono ancora una volta la Spagna, che non accetta l’aumento al 5% delle spese militari, e l’Italia per la mancata concessione delle basi per sostenere la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Trump HUMILIATED After Iran Negotiations BACKFIRE

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