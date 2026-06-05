Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci per porre fine alla guerra

Notizia in breve

Un messaggio di Zelensky a Putin invita a un incontro per risolvere il conflitto. La richiesta arriva dopo mesi di tensioni e combattimenti. Nessuna data o luogo sono stati ancora stabiliti. La proposta si basa sulla volontà di trovare una soluzione attraverso il dialogo. Nessuna risposta ufficiale è stata comunicata finora. La proposta arriva mentre i combattimenti continuano in alcune zone del paese.