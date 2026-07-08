Durante la riunione dei leader della Nato ad Ankara, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha aperto i lavori. Nella foto ufficiale, la premier italiana si trova dietro al presidente spagnolo. La riunione coinvolge i capi di Stato e di governo dei paesi membri, con l'obiettivo di discutere questioni di sicurezza e alleanze. La sessione è iniziata con il discorso di Erdogan, che ha dato il via ai lavori.

Ankara, 8 lug. (askanews) - Al via ad Ankara, con l'intervento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la riunione dei capi di Stato e di governo della Nato. Dopo la cerimonia di accoglienza e prima del summit, i leader hanno partecipato alla tradizionale foto di famiglia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seconda fila, era affiancata dalla premier dell'Islanda, Katrin Jakobsdottir, e dal presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, dietro al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vertice Nato, la foto di famiglia dei leader: Meloni dietro a Sanchez

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