Meloni al vertice Nato di Ankara la foto di gruppo con i leader dell' Alleanza

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al vertice Nato di Ankara, la leader italiana ha partecipato alla foto di gruppo con gli altri leader dell’Alleanza. L’incontro si è svolto sotto la presidenza del presidente turco, e si è tenuto nella capitale turca il 8 luglio 2026. La foto di gruppo ha riunito i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Alleanza Atlantica.

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(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 La foto di gruppo con i leader dell'Alleanza Atlantica al vertice Nato ospitato dal Presidente turco Erdogan, in Turchia. Tra gli altri, c'è la premier italiana Meloni. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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