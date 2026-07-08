Meloni al vertice Nato di Ankara, la foto di gruppo con i leader dell'Alleanza

Notizia in breve

Al vertice Nato di Ankara, la leader italiana ha partecipato alla foto di gruppo con gli altri leader dell’Alleanza. L’incontro si è svolto sotto la presidenza del presidente turco, e si è tenuto nella capitale turca il 8 luglio 2026. La foto di gruppo ha riunito i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Alleanza Atlantica.