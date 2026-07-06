Il patto segreto tra Trump ed Erdogan | perché il presidente Usa sarà al vertice Nato

Durante un incontro nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il leader turco ha eseguito tutte le richieste fatte, definendolo un uomo forte e solido. Donald Trump ha espresso apprezzamento per il capo di stato turco, sottolineando il suo ruolo e la sua determinazione. Il presidente statunitense sarà presente al prossimo vertice della Nato.

" Erdogan è un uomo forte, è un grande leader, una persona molto solida. Tutto ciò che gli ho chiesto, lo ha fatto”. Donald Trump durante il meeting nello Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte ribadisce la sua simpatia per il leader turco. Il presidente americano ha poi spiegato: “Avevo intenzione di non partecipare al vertice Nato di Ankara, ma ho cambiato idea”. Tradotto: vado esclusivamente per non fare uno sgarbo a Erdogan. Il summit del 7-8 luglio sarà decisivo per svelare le vere intenzioni degli Usa sul possibile disimpegno militare in Europa. E una partita decisiva per la Turchia. Erdogan che è un islamista... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump salue Erdogan et évoque des avancées sur la demande de F-35 de Türkiye

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