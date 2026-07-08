Durante il vertice Nato, Donald Trump ha lasciato da parte l’Italia, lodandola per il suo comportamento. Ha invece criticato la Spagna, definendola “cattiva”, e il Regno Unito, commentando di non aver apprezzato le risposte ricevute. Trump ha così rivisto le sue dichiarazioni precedenti, lasciando intendere un miglioramento nei rapporti con l’Italia rispetto a quelli con altri paesi alleati.

Donald Trump lascia stare l’Italia al vertice Nato e rivolge le sue critiche a Spagna e Regno Unito. Il presidente americano ricuce i rapporti col nostro Paese che “è stato buono” a differenza di Madrid che è “cattiva” e di Londra di cui “non mi è piaciuto come ha risposto”. Donald Trump contro Spagna e Regno Unito “La Spagna è stata cattiva, l’Italia è stata buona e quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo”, ha detto Donald Trump al vertice Nato, sottolineando che “al di là dei piccoli screzi, ci amiamo”. Il Tycoon però ha attaccato anche il Regno Unito dicendo che “non mi è piaciuta la risposta che ha dato”, una risposta “un po’ più strana di questa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Vertice Nato, Donald Trump ritratta sull'Italia che "si è comportata bene" e attacca Spagna e Regno Unito

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