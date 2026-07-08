Trump contro tutti al vertice Nato | Rutte lo elogia mentre il presidente Usa attacca Italia e Spagna

“Dall'Ue sono partiti 5mila voli a sostegno di Epic Fury, è tantissimo, e anche la Spagna ora è al 2%, se non ci fossi stato tu non sarebbe successo, è una tua grande vittoria, prendila”, gli dice il segretario generale mentre il tycoon se la prende ancora con gli Alleati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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