Durante il vertice Nato a Ankara, la presidente del Consiglio ha partecipato a una cena con i leader dell’Alleanza, sedendo allo stesso tavolo del presidente degli Stati Uniti e del presidente turco. Si tratta di un incontro che potrebbe segnare un tentativo di miglioramento nei rapporti tra Washington e Ankara. La premier ha poi dichiarato che i rapporti con l’amministrazione americana sono sereni.

Ad Ankara, a margine del vertice della Nato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla cena dei leader dell’Alleanza sedendo allo stesso tavolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La collocazione, riferita da fonti presenti, è stata letta come un segnale di attenzione verso il dialogo tra alleati in una fase segnata da dossier di sicurezza e da un intenso confronto sulle spese per la difesa. Alla fine della serata, interpellata dai cronisti sull’eventualità di un chiarimento con Trump, Meloni ha risposto in modo sintetico, confermando il tono dell’incontro: «Rapporti cordiali». 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Vertice Nato di Ankara, tentativo di disgelo con Washington. La presidente del Consiglio: “Con Trump rapporti sereni”

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