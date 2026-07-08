Giorgia Meloni ha dichiarato che i rapporti con il presidente statunitense sono cordiali durante il vertice di Ankara. La premier si è fermata in hotel alle 21:50, dopo aver partecipato a incontri ufficiali. Non sono stati annunciati accordi specifici né passi avanti concreti, ma si sono registrate comunque alcune prove di disgelo tra le parti. La presenza di Meloni al tavolo con il presidente statunitense si è svolta in un clima di distensione, anche se restano distanze politiche.

ANKARA «Rapporti cordiali». Giorgia Meloni si spiega in due parole. Sono quasi le dieci di sera quando la presidente del Consiglio appare nella hall del suo hotel in pieno centro ad Ankara. «Buonasera plotone di esecuzione!» saluta i cronisti allargando un sorriso teso prima di imboccare l'ascensore. Come è andata con Trump? C'è stato un chiarimento? «Rapporti cordiali. Vi ho già risposto». Resta il gelo Resta il grande freddo con il presidente americano qui a casa di Erdogan dopo settimane di insulti e offese personali riservate da "Donald" alla sua ex amica Giorgia. E se i due tornano a parlarsi è per merito, o per colpa, del cerimoniale di Stato turco che ha deciso di farli sedere insieme al tavolo della cena di gala che ieri ha aperto le danze del summit atlantico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Vertice Ankara, Meloni al tavolo di Trump: «I rapporti con lui? Cordiali». Prove di disgelo ma restano le distanze

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Meloni e le critiche di Trump: «Non sono rimasta male, il coraggio è dire quello che si pensa»

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