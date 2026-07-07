Meloni al vertice Nato di Ankara | Con Trump rapporti cordiali

Notizia in breve

Al vertice Nato di Ankara, la presidente del Consiglio italiano ha affermato che i rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti sono cordiali. Lo ha detto al rientro in hotel dopo la cena tra i leader presenti all'incontro, organizzato dal presidente turco. La dichiarazione si riferisce ai rapporti con Donald Trump, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni o sulle relazioni attuali.