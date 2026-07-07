Meloni al vertice Nato di Ankara | Con Trump rapporti cordiali
Al vertice Nato di Ankara, la presidente del Consiglio italiano ha affermato che i rapporti con l'ex presidente degli Stati Uniti sono cordiali. Lo ha detto al rientro in hotel dopo la cena tra i leader presenti all'incontro, organizzato dal presidente turco. La dichiarazione si riferisce ai rapporti con Donald Trump, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni o sulle relazioni attuali.
(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 "I rapporti con Donald Trump? Cordiali", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della Nato, ospiti di Erdogan. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Meloni al vertice Nato di Ankara: Con Trump rapporti cordiali
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