Vertice Nato di Ankara | Rutte lancia il maxi piano per la difesa Trump incontra Zelensky ed Erdogan

Al vertice Nato di Ankara si discute di un piano di difesa ampliato, con investimenti miliardari nell’industria militare e supporto all’Ucraina. Il primo ministro olandese presenta un progetto di rafforzamento della difesa collettiva, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti incontra il leader turco e il presidente ucraino. L’incontro si concentra sulle strategie di sicurezza e sulla cooperazione tra i paesi membri.

Si apre ad Ankara il vertice della Nato, con al centro il rafforzamento della difesa dell’Alleanza, nuovi investimenti miliardari nell’industria militare e il sostegno all’ Ucraina. Il segretario generale Mark Rutte presenta nuovi programmi comuni tra Europa e Stati Uniti, mentre il presidente americano Donald Trump è atteso da una serie di incontri bilaterali con Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan e il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Sul tavolo anche la guerra tra Russia e Ucraina, la produzione di droni, la difesa aerea e il futuro della cooperazione militare tra gli alleati. 11.50 – Trump atterra ad Ankara, attesi i bilaterali con Zelensky ed Erdogan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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