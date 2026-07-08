Ucraina incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara
La presidente del Consiglio ha incontrato il presidente ucraino durante il vertice Nato ad Ankara mercoledì.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, mercoledì. Durante l’incontro, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e a una pace giusta e duratura nel conflitto con la Russia, secondo quanto riferito in una nota del suo ufficio. Ha inoltre confermato che il governo italiano proseguirà gli sforzi per contribuire a rafforzare le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, a seguito dei recenti attacchi russi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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L'abbraccio tra Meloni e Zelensky all'arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi
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