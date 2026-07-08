ucraina incontro meloni zelensky a margine del vertice nato ad ankara

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, mercoledì. Durante l’incontro, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e a una pace giusta e duratura nel conflitto con la Russia, secondo quanto riferito in una nota del suo ufficio. Ha inoltre confermato che il governo italiano proseguirà gli sforzi per contribuire a rafforzare le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, a seguito dei recenti attacchi russi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'abbraccio tra Meloni e Zelensky all'arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi

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