Ucraina incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha incontrato il presidente ucraino durante il vertice Nato ad Ankara mercoledì.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, mercoledì. Durante l’incontro, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e a una pace giusta e duratura nel conflitto con la Russia, secondo quanto riferito in una nota del suo ufficio. Ha inoltre confermato che il governo italiano proseguirà gli sforzi per contribuire a rafforzare le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, a seguito dei recenti attacchi russi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

ucraina incontro meloni zelensky a margine del vertice nato ad ankara
© Lapresse.it - Ucraina, incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'abbraccio tra Meloni e Zelensky all'arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi

Video L'abbraccio tra Meloni e Zelensky all'arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato, l'arrivo di Zelensky ad AnkaraIl presidente ucraino è arrivato ad Ankara con la consorte per partecipare a un vertice della Nato.

Ucraina, nuovi attacchi russi: ad Ankara si chiude il vertice NatoUn giovane di appena diciotto anni, arruolato con un contratto con l’esercito russo, è stato ucciso al fronte nei pressi di Vesele, in Ucraina.

Temi più discussi: Partecipazione del Presidente Meloni al Vertice NATO 2026; Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina; Nato, Meloni vede Zelensky: impegno per la pace, l’assistenza alla popolazione; Vertice Nato, oggi Trump vede Zelensky. Meloni: col presidente Usa rapporti cordiali.

meloni zelensky ucraina incontro meloni zelenskyMeloni incontra Zelensky, prosegue l’assistenza alla popolazione ucrainaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine del Vertice Nato ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ... msn.com

meloni zelensky ucraina incontro meloni zelenskyUcraina, incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad AnkaraLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, mercoledì. lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web