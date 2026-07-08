Vertice Nato ad Ankara Trump | Italia pessima sulle sue basi Spagna partner terribile

Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia per le sue basi militari e la Spagna come partner. Le dichiarazioni sono state fatte durante la seconda giornata dell’incontro, segnato da tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni alleati europei. Nessuna altra precisazione è stata fornita sui commenti o sulle reazioni degli altri membri dell’Alleanza.

Si apre ad Ankara la seconda giornata del vertice Nato, segnata dalle tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni alleati europei. Il presidente americano Donald Trump ha duramente criticato Italia e Spagna, accusando Roma di essere stata “ pessima ” nella gestione delle basi Usa utilizzate per l’operazione contro l’Iran e definendo Madrid un partner “terribile” dell’Alleanza, arrivando a minacciare la rottura dei rapporti commerciali. Il governo spagnolo ha reagito con toni concilianti, ribadendo la solidità delle relazioni bilaterali. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al summit accompagnata dai ministri Antonio... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Vertice Nato, Trump: «Italia pessima sulle basi, Spagna terribile»

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