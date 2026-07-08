Vergognatevi Vaccini Covid arriva la notizia e Bassetti esplode così
Una ricerca pubblicata su The Lancet ha confermato l’efficacia e la sicurezza dei vaccini a mRNA contro il Covid-19. La pubblicazione ha analizzato dati clinici e dimostrato la protezione offerta dai vaccini, evidenziando bassi tassi di effetti collaterali gravi. La notizia ha suscitato reazioni forti da parte di alcuni esperti, che hanno criticato le posizioni contrarie alla vaccinazione. Nessuna modifica nelle raccomandazioni ufficiali è stata annunciata.
La recente pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet ha fornito una risposta definitiva e incontrovertibile riguardo alla sicurezza e all’ efficacia dei vaccini a mRNA contro il coronavirus. Questo imponente lavoro di revisione scientifica rappresenta una delle valutazioni più complete e approfondite mai realizzate dall’inizio della campagna vaccinale globale, offrendo una panoramica dettagliata che si basa su dati reali raccolti in un arco temporale di ben cinque anni, compreso tra il 2020 e il 2025. Attraverso l’analisi di miliardi di dosi somministrate in ogni angolo del pianeta, la comunità scientifica ha potuto... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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