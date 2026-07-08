Vergognatevi Vaccini Covid arriva la notizia e Bassetti esplode così

Notizia in breve

Una ricerca pubblicata su The Lancet ha confermato l’efficacia e la sicurezza dei vaccini a mRNA contro il Covid-19. La pubblicazione ha analizzato dati clinici e dimostrato la protezione offerta dai vaccini, evidenziando bassi tassi di effetti collaterali gravi. La notizia ha suscitato reazioni forti da parte di alcuni esperti, che hanno criticato le posizioni contrarie alla vaccinazione. Nessuna modifica nelle raccomandazioni ufficiali è stata annunciata.