Un’esplosione ha distrutto una casa a Porto Sant’Elpidio, provocando la morte di Giuseppe Pieroni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, causando crolli e danni strutturali. Tra le macerie, è stato trovato il corpo senza vita di Giuseppe. Il figlio della vittima era presente durante l’esplosione e ora è sotto shock. I soccorritori stanno lavorando per recuperare eventuali altre persone e accertare le cause dell’esplosione.

Si chiamava Giuseppe Pieroni la vittima della drammatica esplosione di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. L’uomo aveva 47 anni, era un informatico e contitolare di una piccola azienda. Il suo corpo è stato recuperato tra le macerie dai soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il crollo della palazzina è avvenuto poco dopo le 5 del mattino in una abitazione di due piani, dopo una violenta deflagrazione che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata causata da una fuga di gas. L’intero edificio è collassato nel giro di pochi istanti, trasformando la zona in uno scenario di emergenza. Pieroni viveva nello stabile insieme ai suoi genitori, il padre di 89 anni e la madre di 70, entrambi rimasti feriti nell’esplosione e successivamente trasferiti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Giuseppe morto così tra le macerie”. Esplode la casa, tragedia in Italia: poi la notizia sul figlio

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